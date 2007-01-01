До последнего скрывала беременность: что известно о ребенке любовницы принца Уильяма

Британская пресса уже больше месяца гадает, для чего принц Уильям нанял адвокатов, специализирующихся на разводах. Юристы, которые защищали интересы принцессы Дианы, теперь работают с ее сыном. Газетчики уверены, что вот-вот наследник престола объявил неприятные для Кейт Миддлтон новости.

На этом фоне издание Daily Express припомнило слухи о ребенке Джекки Крейг, девушки, которую до сих пор считают главной зазнобой Уильяма. Якобы, принц даже звал красотку замуж, но она отказалась, испугавшись жизни во дворце. И, как показало время, поступила правильно.

Уильям и Джекка познакомились, когда им было по 16 лет. Юношеская влюбленность в девушку, которая выросла в Кении, со временем стала серьезным чувством. К слову, судьбоносная встреча произошла спустя всего год после трагической смерти принцессы Дианы. Крейг помогла внуку Елизаветы II пережить тяжелое время.

Однако, когда речь зашла о том, чтобы официально представить Джекку в качестве невесты наследника престола, девушка предпочла разорвать отношения. Позже Уильям встретил Кейт Миддлтон. Они учились вместе и снимали один дом. Новая пассия Уильяма устраивала почти всех в королевской семье, однако в 2007 году принц неожиданно принял решение порвать с Кэтрин.

После этого Уильям предпринял еще одну попытку построить отношения со своей Джекки, однако снова потерпел неудачу. В итоге женой будущего короля Великобритании стала именно Миддлтон. Но даже много лет спустя Джекки называют главной соперницей Кейт. Сын Карла III может легко оставить жену и детей на Пасху одних и укатить на сафари в Африку к своей ненаглядной Крейг.

Когда же стало известно, что Джекка родила ребенка, британские СМИ едва не сошли с ума. Дошло до того, что малыша называли внебрачным сыном принца. Сплетники не могли понять, почему Крейг скрывала беременность и факт рождения ребенка. Поэтому, ссылаясь на различных инсайдеров, уверяли, что Джекка точно родила от Уильяма. Мол, а ее жених профессор Джонатан Бейли от горя бросил неверную даму. Разумеется, представители королевской семьи никак не комментировали эти домыслы.

К огорчению прессы, Крейг в итоге вышла замуж за Бейли. Примечательно, что Уильям резко сорвался с места и отправился на свадьбу, хотя в его расписании этот визит не значился.

Сыну Джекки сейчас около 10 лет. Он живет в Кении, и еще ни разу не попал в объектив папарацци. Крейг надежно охраняет наследника от посторонних.