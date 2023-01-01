Путин объяснил, в чем ключ и смысл бытия

Семья — это ключ и смысл бытия. Такое мнение высказал в четверг, 29 мая, президент России Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с многодетными семьями.

Как подчеркнул российский лидер, ему неизвестно, есть ли в жизни вообще что-то важнее семьи — то, что "дает человеку большее чувство удовлетворения и счастья, чем рождение и воспитание детей".

Владимир Путин отметил, что в жизни каждый делает много важных вещей, но семья остается самым главным, сообщает РИА Новости.

Ранее президент уже отмечал, что "семья — это отчий дом, счастье и поддержка", поскольку именно семейная обстановка любви и отношения друг к другу "воспитывает, закладывает основу, морально-нравственную основу будущего полноценного человека".

Также Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, отмечал, что решать демографические проблемы необходимо обращением к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также "воспитанием в том смысле, что ребенок — это дар божий".