Собянин назвал улицы, которые построят и реконструируют в Молжаниновском районе

В Молжаниновском районе Москвы развивают улично-дорожную сеть. Об этом в четверг, 29 мая. Рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале, начинается реализация проекта, который поможет улучшить транспортную доступность территории и создать удобные подъезды к важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

В рамках работ будет построена улица вдоль северо-восточной стороны Октябрьской железной дороги между станциями Новоподрезково и Молжаниново. Также возведут участки Проектируемых проездов № 5162 и 448, путепроводы через Ленинградское шоссе, связать улицы Комсомольскую и Колпинскую. В планах — и реконструкция 2-й Подрезковской улицы.

Работы завершатся в 2027 году, всего построят и приведут в порядок почти пять километров дорог.

Ранее Сергей Собянин рассказал о дорожном строительстве в ТиНАО. Например, возводятся дороги в Мосрентгене, а также ведутся работы на магистрали Калужское шоссе – Бутово – Варшавское шоссе. В Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе строят и реконструируют почти 1,4 километра дорог.

Помогают московские специалисты и с восстановлением Донецка и Луганска — уже восстановлено более двух миллионов квадратных метров дорог. Сергей Собянин отмечал, что эти работы проводятся в рамках программы поддержки инфраструктуры городов-побратимов.