Легендарный Александр Самедов примет участие в мастер-классе для юных футболистов

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в рамках празднования Всероссийского дня футбола проведет встречу с юными футболистами на площадках проекта "Мой спортивный район". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Я часто вспоминаю свои первые шаги в футболе и тех людей, которые верили в меня. Теперь я хочу быть тем человеком, который поможет раскрыть талант в каждом ребенке", — поделился Самедов.

Как отметил экс-игрок сборной, никогда не знаешь, кто из юных спортсменов может стать следующим великим игроком. Александр дал совет начинающим футболистам. "Никогда не бойтесь мечтать о большом футболе, но при этом всегда помните, что успех приходит только через упорный труд и постоянное совершенствование. Тренируйтесь с удовольствием, слушайте своих тренеров и не забывайте, что каждая тренировка – это шаг к вашей мечте", – отметил полузащитник.

Мастер-классы пройдут на 14 спортивных площадках столицы в рамках проекта "Мой спортивный район" при поддержке департамента спорта, пишет АГН "Москва". Мероприятие с Самедовым запланировано по адресу: Нагатинская набережная, д. 44, корп. 1.

Адреса футбольных площадок проекта:

1. Александр Самедов, Сергей Кутузов (10ка) и Владислав Коротаев (СКА Ростов): Нагатинская наб., д. 44, корп. 1 в 18-00

2. Богдан Тимошенко (2Drots): ул. Молостовых, д. 3-2 в 20-00

3. Олег Бондарь (2Drots): ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1 в 20-00

4. Владислав Семенов (2Drots): Дмитровское ш., д. 29, к. 1 в 19-00

5. Дмитрий Сычев (2Drots): Юрловский пр-д, д. 8 в 20-00

6. Алекс Стиль (2Drots): ул. Исаковского, д. 6, корп. 1 в 20-00

7. Ромео Нту (2Drots): Волоколамское шоссе, д. 112, корп, 3 в 19-00

8. Эдамс Скляр (2Drots): ул. Окская, д. 46 в 20-00

9. Станислав Манаев (2Drots): Сквер им. М.П. Судакова (пр-т 40 лет Октября, д. 40) в 20-00

10. Александр Ярош (2Drots): ул. Коктебельская, д. 4, корп. 3 в 19-00

11. Виталий Денисов и Алексей Тропаревский (СКА Ростов): Новоспасский пер., д. 3, корп. 2 в 18-00

12. Максим Васильев и Андрей Котов: Измайловский проспект, д. 75А в 19-00

13. Илья Дроздов (СКА Ростов): Зеленоград корп 138 в 18-00

14. Никита Балашов: район Троицк, ул. Дмитрия Кабалевского, уч.8А, спортивный парк в 19.00