Лукашенко пригрозил сажать за исторический падеж скота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 29 мая, провел совещание с руководством Совета министров. В числе обсуждавшихся вопросов был и падеж скота — рекордный по своим масштабам.

Глава государства подчеркнул, что он "как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве" не понимает, как можно было "допустить гибель маленьких этих деток — телят".

Лукашенко потребовал, чтобы председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор Беларуси доложили ему, "сколько посадили за это". Президента особенно возмутило то, что к сокрытию фактов падежа скота оказались причастны ветеринарные врачи.

Ситуация уже "доходит до ужаса", что недопустимо, заявил Александр Лукашенко. Он потребовал привлекать к уголовной ответственности всех, кто виновен в падеже скота и причастен к утаиванию таких фактов, сообщает БелТА.

Днем ранее белорусские власти обсуждали другой сельскохозяйственный вопрос — о выращивании картофеля. Из-за сложных погодных условий в Беларуси сложилась непростая ситуация на полях — заморозки "свое грязное дело сделали", почти уничтожив посевы, отмечал Лукашенко. Однако и в этих условиях он призвал "помочь братьям-россиянам" с поставками картошки, пояснив, что "это же не благотворительность".

Политик и прежде указывал, что картофель как главный экспортный продукт республики — настоящее спасение для белорусской экономики, поэтому "надо посеять побольше" и "продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу".