Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян

Преступники придумали новую схему незаконного извлечения прибыли — они создали фишинговый ресурс, имитирующий официальный сайт Министерства внутренних дел России.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД пояснило, что эта подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах.

На фальшивом сайте имеется опция "приема обращений" населения, где требуют указывать персональные данные — они оказываются в распоряжении злоумышленников.

МВД обещает заблокировать фальшивку, но предупреждает, что нельзя исключать появление аналогов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предупредили, что злоумышленники рассылают россиянам фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в действительности это открывает преступникам доступ к чужим персональным данным.

Правоохранители назвали данные, которые нельзя никому сообщать, чтобы не стать жертвой мошенников. В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть, подчеркнули в полиции.