Москвичей предупредили об опасном ветре

Метеорологи обещают москвичам усиление ветра — в таких условиях необходимо проявить осторожность. Об этом в четверг, 29 мая, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в столице до 21:00 местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Жителей и гостей Москвы призывают быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как отмечает "Москва 24", сильный ветер уже повалил деревья на улице Остоженка прямо на дорогу, а в Нескучном саду — на скамейку, где сидели родители с ребенком. К счастью, обошлось без пострадавших.

Гидрометцентр России на своем официальном сайте предупреждает, что в Московской области из-за сильного ветра будет действовать "желтый" уровень погодной опасности — до вечера 29 мая. Кроме того, в столице действует предупреждение из-за сильной жары — до 30 градусов.