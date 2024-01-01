Успенская учит дочь жизни: "Должна быть хорошей любовницей"

Татьяна Плаксина уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях. Наследница королевы шансона не спешит знакомить избранника с мамой, а сама Любовь Залмановна говорит, что будущий зять должен заслужить встречу с ней.

По словам Успенской, кавалер ее дочери успешный, умный и пишет неплохие стихи. Чтобы Татьяна не упустила выгодную партию, мама дает ей наставления, какой должна быть идеальная жена.

"Она должна быть умной, талантливой, хорошей матерью, хорошей любовницей", — перечислила в беседе с Woman.ru необходимые качества Успенская.

Плаксина маме не перечит. Татьяна совсем недавно в очередной раз примирилась с певицей, и пока между родственницами царят идеальные отношения.

Отметим, что в конце 2024 года, в день рождения Плаксиной, Успенская публично заявила, что ждет от дочери лишь одного — замужества и детей. Однако личная жизнь наследницы Любови Залмановны — большая тайна для публики. Точно известно, что Татьяна ни разу не была замужем. Единственный ее роман, который обсуждался публично, — это отношения с английским художником Шейном. Говорили, что пара даже планировала свадьбу, но до загса дело так и не дошло.