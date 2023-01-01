Официальный курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с мая 2023 года

Официальный курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России на пятницу, 30 мая, снизился на 1,11 рубля, до 78,497 рубля. Впервые с 13 мая 2023 года показатель оказался ниже 79 рублей.

Официальный курс юаня к рублю на 30 мая также снизился — на 15,64 копейки, до 10,894 рубля. Курс евро уменьшился на 1,39 рубля, до 88,9481 рубля, следует из данных Банка России.

Из-за западных санкций в отношении Московской биржи торги долларом и евро были приостановлены, порядок определения курсов этих валют изменился — он базируется на отчетности банков и информации внебиржевых торгов.

В марте аналитики отмечали, что восстановление диалога с Соединенными Штатами может позитивно сказаться на курсе доллара относительно рубля. При этом не исключалось, что если прогресса не будет или если Вашингтон резко сменит риторику, доллар может подскочить. Негативный прогноз предполагает взлет американской валюты до отметки в 100 рублей.

Сыграл роль и другой фактор — не политического характера. Торговая война, которую Дональд Трамп начал против почти двухсот стран, действительно укрепила рубль.