Дан старт молодежному конкурсу "Вместе против коррупции!"

Генеральная прокуратура России приглашает молодежь принять участие в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!". Его цель - привлечь внимание молодежи к проблемам коррупции, а также поддержать инициативы подрастающего поколения.

Работы принимаются с 1 мая по 1 октября. Заявлены три номинации: лучший рисунок, лучший плакат и лучший видеоролик.

Участие могут принять все желающие в возрасте от 10 до 25 лет. Победителей объявят 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.

Все подробности можно узнать здесь.