Данилу Козловского погнали из Латвии: актер внесен в список нежелательных лиц

Звезде фильма "Духless" на неопределенный срок закрыли въезд в Латвию. Данила Козловский внесен в список нежелательных лиц.



Об этом на своей странице в соцсети объявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. "Решение было принято в соответствии с разделом 61 Закона об иммиграции. Часть 2", — заявила глава латвийского МИД.

Козловский 30 июля планировал рабочую поездку в Латвию. Он должен был выступить в Юрмале с музыкальным спектаклем CHECK UP. Однако за два месяца до мероприятия оно было отменено. Постановку заменили на мюзикл Максима Леонидова "Я оглянулся посмотреть".

Решение об отмене спектакля актер принял еще до заявления МИД Латвии. "Данила Козловский приступает к работе над новым театральным проектом. Поэтому изменения в графике артиста, к сожалению, не позволяют ему поехать на гастроли", — говорится на сайте организаторов мероприятий Art Forte.

Сам артист пока не комментирует решение латвийских властей. Известно, что Козловский живет на две страны — в России у него работа, родители и брат, а в США маленькая дочь.