Эстония пригрозила России установить буи в водах Нарвы

Эстония в одностороннем порядке установит на реке Нарве в своих территориальных водах навигационные буи, если не удастся достичь соглашения по этому вопросу с Россией. Об этом заявил в четверг, 29 мая, эстонский министр внутренних дел Игорь Таро.

Как утверждает политик, которого цитирует ERR, двустороннее соглашение по указанному вопросу по-прежнему не достигнуто, хотя Эстония представила свои предложения России.

Если договоренность так и не будет достигнута, эстонские пограничники сами разместят в водах Нарвы буи, пригрозил Таро.

Невзирая на крайнее обострение двусторонних отношений, в марте эстонский парламент отказался поддержать законопроект о закрытии границы с Россией. За принятие документа высказались всего лишь 14 депутатов, тогда как 61 политик проголосовал против.

При этом в августе 2024 года Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией — под тщательный досмотр теперь подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а продолжительность прохождения границы значительно увеличилась.