ПВО сбила за ночь 27 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать дронами российские регионы. В период с 20.00 29 мая до 7.00 30 мая сбито 27 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 12 беспилотников ВСУ уничтожено над территорией Курской области. Над Белгородской областью за ночь сбито 15 украинских дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об инциденте в районе села Зозули Борисовского района. Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю. Транспорт поврежден, водителя с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в белгородскую больницу №2.