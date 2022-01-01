Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в четверг, 29 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вдаваться в подробности представитель Кремля не стал, ограничившись подтверждением самого факта встречи главы государства с Акиэ Абэ, которая находится сейчас в Москве, сообщает РИА Новости.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара летом 2022 года. Политика госпитализировали, но спасти его не удалось. На церемонии прощания собрались тысячи людей. Россию представил Михаил Галузин, занимавший тогда пост посла в Токио.

Российский лидер Владимир Путин лично на похороны Синдзо Абэ не ездил, хотя активно общался с ним при жизни. Политики провели 27 встреч на высшем уровне, японский премьер разработал план по развитию экономического сотрудничества России и Японии.