Путин встретился с многодетными семьями. О чем говорил президент

На прямой связи с президентом - многодетные семьи из разных уголков страны. Кавалеры ордена "Родительской славы" и, как отмечает президент, живое воплощение нравственных основ и олицетворение семейных ценностей. Именно поэтому поддержка материнства является для государства крайне важной задачей, подчеркивает Путин.

Путин: Такие крепкие, дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить. Не раз говорил и хочу сегодня еще раз подчеркнуть: именно семья с детьми, ее интересы и благополучие – в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку прямо влияет на уровень и качество жизни. Но это и работа на будущее, на то, чтобы сохранить и приумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны.

Тем более в стране растет популярность многодетности. По опросам, у тех, кто недавно завел семью, зачастую в планах трое и более детей. Президент подчеркивает: ориентиры людей меняются в том числе потому, что они видят вот такие положительные примеры. В семье Радионовых из Екатеринбурга - 10 детей. Просьба к президенту понятная - пересмотреть подход к расчету пенсионного стажа многодетных матерей, в котором не учитывается уход за пятым и последующими детьми. Сейчас по закону женщины могут рассчитывать не более, чем на 6 лет, то есть речь максимум о четырех детях.

Путин: Что касается мужчин, то это мы уже давно обсуждаем и думаем над этим. Что касается зачета при начислении стажа, мы обязательно посмотрим на это. Надо довести это до конца. Уверен, что депутаты отреагируют положительно. Надо просто довести до конца, чтобы это нигде не затерялось, чтобы была поставлена точка в этой работе.

У Елены - мамы дружного семейства Радионовых - день рождения. Без подарка женщину президент не отпустил.

Далее на связи - Вячеслав и Дарья Беляевы из Пензы и их 11 детей. Оба родителя сами из многодетных семей, поэтому перед глазами всегда был успешный пример старшего поколения. И сами стараются показывать детям важность семейных традиций. Беляевы создали даже свой музыкальный ансамбль и теперь гастролируют по детским домам.

К встрече с президентом семьи подготовились. Владимиру Путину играли на музыкальных инструментах, читали стихи. Все семьи творческие: кружки, секции, спортивные занятия. Атмосфера максимально теплая и доверительная. Настолько, что маленькие дети спокойно спят во время онлайн-встречи с президентом.

Путин: Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели и мы стремимся достигать их. Это всегда мобилизует, всегда дисциплинирует, всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное. А все остальное – это вещи, которые прилагаются: спорт, режим и так далее. Но самое главное – это иметь какие-то внутренние важные целевые установки и стремиться к достижению поставленных перед собой целей, к решению задачи. Чем масштабнее они – тем лучше, тем это больше мобилизует.

Президент подчеркивает: меры поддержки многодетных семей и дальше будут приоритетом государства. Ведь именно такие семьи, которые готовы посвятить себя нелегкому и ответственному труду воспитания юного поколения, вносят неоценимый вклад в будущее нашей страны.