МВД наградило детей-героев

Роману Абрамову - всего 15. Он только планирует служить в МВД. Но уже помог раскрыть убийство. Он и рассказывает об этом как профессионал: "При входе в подъезд столкнулся с двумя мужчинами, которые, судя по их поведению и внешнему виду, сильно нервничали. Поднявшись на первый этаж, я обнаружил бездыханное тело мужчины и следы волочения".

Школьник тут же вызвал скорую и полицию. Описал предполагаемых преступников. Убийца уже найден и осужден. А Роман удостоен почетной грамоты от МВД.

Роман - не единственный ребенок, кто в экстремальной ситуации повел себя смело и решительно. В преддверии Дня защиты детей МВД наградило таких ребят почетными грамотами и ценными подарками. Глава ведомства Владимир Колокольцев в год празднования 80-летия Великой Победы провел параллели между нынешними юными героями и школьниками военной поры: "Плечом к плечу со взрослыми они выполняли боевые задачи, участвовали в партизанском движении, совершали трудовые подвиги в тылу. Дорогие ребята, каждого из вас тоже можно назвать героем. Ваши поступки отличает зрелость, неравнодушие, обостренное чувство справедливости".

Егору - всего 11. Он не смог пройти мимо. Помог. Рассказывает: "Я шел на тренировку и был уже у шестого подъезда. И увидел, как грабитель выхватил у бабушки сумку".

Егор тут же позвонил в полицию и очень подробно описал грабителя. Благодаря этому налетчика быстро нашли.

Кадры с юго-запада столицы. Злоумышленник поджег патрульную машину. Пока пиромана задерживали, 15-летние Роман и Михаил забрасывали пламя снегом. И им удалось его сбить.

А трое подруг из Улан-Удэ - Софья, Яна и Алина - не растерялись, когда в магазине встретили человека, чей фоторобот был опубликован в местных чатах. Девочки знали, что он разыскивался за убийство подростка, но все же отважились проследить за предполагаемым преступником. Преступник схвачен, признал вину и сейчас ждет приговора суда. Подруги свой смелый поступок объяснили просто: "Родители учили не проходить мимо чужой беды и всегда помогать людям. Я считаю, что зло не должно оставаться безнаказанным".

Юные герои все как один говорят, что ничего особенного не сделали и на их месте так поступил бы каждый. Глава МВД Колокольцев поблагодарил родителей, учителей и наставников награжденных подростков за воспитание в них патриотизма, уважения к закону и порядочности.