Мишустин поручил проверить все инженерные системы страны

Готовиться к отопительному сезону необходимо начинать уже сейчас и особенно обратить внимание на приграничные регионы. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Все инженерные системы страны нужно тщательно проверить, чтобы зима не застала врасплох.

В прошлом сезоне топливно-энергетический комплекс отработал штатно, несмотря на то, что был побит исторический рекорд потребления электричества. В регионах, где до сих пор наблюдается дефицит энергии, пришлось законодательно запретить майнинговую деятельность. Особое внимание - модернизации сетей. Приграничным регионам выделено свыше миллиарда рублей, в том числе на закупку автономных котельных.