Наглую ложь Меган Маркл выдала одна деталь: попалась на такой мелочи

Меган Маркл и принц Гарри после побега из Лондона обосновались в Монтесито. В Калифорнии герцог и герцогиня Сассекские живут в настоящем поместье, на территории которого есть личный сад и огород.

Бывшая актриса за годы жизни в Британии так устала от королевского церемониала, что теперь с удовольствием возится в земле, выращивая фрукты и овощи. На днях Меган поделилась фотографией свежесобранного урожая. Но вместо восторга получила порцию критики. Народ сразу понял, что Маркл нагло врет.

На фото, которое жена принца Гарри разместила на своей странице в соцсети, изображена корзинка с брокколи, морковью, кукурузой, красным перцем, кабачками, а также зеленым луком и листьями салата. Овощи аккуратно нюхает собачка Меган Мия.

"Неофициальный инспектор по качеству утреннего урожая в саду", — подписала снимок Маркл, тем самым указав, что все овощи она только что собрала в своем огородике.

Поклонники подняли герцогиню на смех. Одна маленькая деталь выдала обман Меган. Дело в том, что в конце мая невозможно собрать урожай кукурузы в Монтесито. Какой бы прекрасной хозяйкой ни была жена принца Гарри, для этой культуры еще слишком холодно. Народ уверен, что овощи были куплены в магазине.

"Хаха. Она так хороша в садоводстве, что может выращивать овощи из всех сезонов одновременно"; "Единственное место, где я вижу все это сразу, это отдел продуктового магазина"; "Кто собирает кукурузу в мае? Для перца тоже довольно рано", — обсуждают пользователи Сети.

Кроме того, людей удивило, что морковь и лук очень чистые. "Я никогда не видел, чтобы овощи были такими чистыми сразу после сбора урожая", — отметил один из подписчиков Меган.



Герцогиня Сассекская оставила все комментарии без внимания. Меган не отвечает на критику и продолжает жить в свое удовольствие.