Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел в четверг, 29 мая, совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, главой МИД Андреем Сибигой и руководителем своего офиса Андреем Ермаком.

Как заявил Зеленский, "Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, еще пытающиеся влиять на Москву словом, а не давлением". По его словам, российские власти "обещали и вроде бы больше недели готовили" проект меморандума по мирному урегулированию конфликта, однако его "до сих пор никто не видел".

Зеленский пожаловался, что пресловутый документ не передали ни "нашим партнерам", ни Турции как принимающей переговоры стороне, хотя "они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу". По утверждению главы киевского режима, это достаточная причина для ужесточения санкционного давления на Россию.

Днем ранее Минобороны Украины объявило о передаче российской стороне своего проекта мирного меморандума. Это произошло вскоре после того, как глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский разоблачил утверждения киевского режима о том, что "русские не торопятся". На самом деле это "украинская сторона пошла совещаться", отметил российский политик.

Украина тянет и с ответом на предложение российских властей провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "ответ не получен", зато из Киева звучат неконструктивные требования и даже угрозы.