Российские военные уверенно теснят врага по всем стратегически важным направлениям. В ДНР от неонацистов освобождены два села - Гнатовка и Шевченко Первое. В Харьковской области под полный контроль группировки "Запад" перешла Строевка.

Успешно атаковали врага и наши бойцы на Запорожском участке фронта. С воздуха огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты FPV-дронов. Точным сбросом был ликвидирован укрепленный блиндаж ВСУ.

Не дают врагу передышки танкисты. Экипаж Т-72 ударом осколочно-фугасных снарядов с расстояния 10 километров уничтожил опорник противника, замаскированный в лесополосе.

Корректировку и контроль попаданий вели операторы БПЛА в режиме реального времени, что позволило отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.