Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Даниил Мальцев под плотным артобстрелом и атаками вражеских FPV-дронов смог установить новый ретранслятор, взамен уничтоженного неприятелем, и восстановить связь между батальонной тактической группой и командованием. В результате наши военные отразили атаку противника и не допустили прорыва обороны.

Гвардии лейтенант Алексей Голиков, действуя в составе разведывательной группы, обнаружил замаскированную противопехотную вражескую мину, имеющую большой радиус поражения, и обезвредил её. В ходе выполнения поставленных задач наши военные в общей сложности разминировали более 150 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.