Политолог Орлов: Обсуждать некоторые вещи до начала переговоров абсурдно

Готова ли Украина к конструктивным переговорам в Стамбуле или они станут для киевского режима лишь поводом в очередной раз объявить себя приверженцем мира? Какие конкретные договорённости, возможно, будут достигнуты на этот раз? И заинтересованы ли такие страны, как США и Турция, в том, чтобы добиться от Зеленского реальных шагов к миру?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Дмитрием Орловым.

"Обсуждать некоторые вещи до начала переговоров – просто абсурдно. Это противоречит самым базовым дипломатическим принципам. Именно Россия предложила провести второй раунд переговоров. Именно Лавров позвонил Рубио. Чем быстрее начнётся разговор по сути о долговременном урегулировании, тем быстрее будет достигнуто и прекращение огня", - отметил он.

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