Правительство Италии не планирует снимать ограничения на дальность ударов оружием, поставляемым на Украину. Об этом рассказали информированные источники из числа итальянских чиновников.

Как пишет Fatto Quotidiano, официальный Рим намеревается оставить в силе лимиты, установленные для предоставляемого украинским военным оружия, несмотря на недавние заявления из Берлина и Парижа.

Издание напоминает, что глава кабмина Италии Джорджа Мелони уже высказывалась против поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных вооружений.

Власти Италии ранее уже отказывались последовать примеру ФРГ и Франции в контексте конфликта на Украине. Пока Берлин и Париж обсуждали отправку туда военных под видом миротворцев, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что это рискованно и неэффективно — поэтому Рим не собирается посылать своих бойцов на Украину.

Еще один отказ слепо следовать антироссийской политике крупнейших стран Европы раздался из Италии в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Минюст Италии проигнорировал эту бумагу, указав тем самым на непререкаемость иммунитета глав государств.