Италия отказалась снять ограничения по дальнобойности оружия для ВСУ

Правительство Италии не планирует снимать ограничения на дальность ударов оружием, поставляемым на Украину. Об этом рассказали информированные источники из числа итальянских чиновников.

Как пишет Fatto Quotidiano, официальный Рим намеревается оставить в силе лимиты, установленные для предоставляемого украинским военным оружия, несмотря на недавние заявления из Берлина и Парижа.

Издание напоминает, что глава кабмина Италии Джорджа Мелони уже высказывалась против поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных вооружений.

Власти Италии ранее уже отказывались последовать примеру ФРГ и Франции в контексте конфликта на Украине. Пока Берлин и Париж обсуждали отправку туда военных под видом миротворцев, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что это рискованно и неэффективно — поэтому Рим не собирается посылать своих бойцов на Украину.

Еще один отказ слепо следовать антироссийской политике крупнейших стран Европы раздался из Италии в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Минюст Италии проигнорировал эту бумагу, указав тем самым на непререкаемость иммунитета глав государств.