На поминках Заворотнюк произошел скандал: такого хамства от охраны Навки не ожидали

На Троекуровском кладбище 29 мая собрались поклонники, друзья и родные Анастасии Заворотнюк. Люди пришли помянуть звезду сериала "Моя прекрасная няня" в годовщину ее смерти. Родственники заказали в церкви службу, батюшка прямо у могилы прочитал молитву.

Татьяна Навка, которая всегда поддерживала Анастасию Заворотнюк и ее семью, чуть опоздала к началу траурного мероприятия. К тому моменту, когда она появилась на кладбище, люди довольно плотно обступили могилу актрисы, и фигуристка не могла пройти в первый ряд к Петру Чернышеву. Тогда неизвестный мужчина в костюме, рукой отодвинул не обращавшую на него внимания поклонницу Заворотнюк. Навка прошла к вдовцу и об этом моменте никто бы и не вспомнил, но видео с кладбища разместил портал "СтарХит".

В Сети разгорелся настоящий скандал. Часть людей сочли, что мужчиной в костюме является личный охранник фигуристки, и якобы он повел себя по-хамски, отодвинув пришедшую поглазеть на знаменитостей женщину. Другие не увидели ничего особого в жесте мужчины и наоборот пристыдили тех, кто ради шоу пришел на кладбище в столь горький для родных Заворотнюк день.



"Да он ее прямо отпихнул. Кто пишет, что аккуратно подвинул, вы слепые?"; "Я бы на месте родственников вообще бы эту толпу разогнала, а они еще пирожки раздавали. Очень хорошие люди, и дети Насти, и Петр, и Навка. Благодаря Татьяне Настя так долго и прожила!"; "Вот хамло! А нельзя было просто сказать, чтобы отошла женщина?"; "Ну и с чего вы взяли, что это охранник Навки? Учитывая, что там шатер накрыт, это скорей всего просто работник кладбища", — спорят пользователи Сети.