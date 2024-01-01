Володин: Новые законы против нелегальной миграции уже работают

Государственная Дума с 2024 года приняла 16 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией — новые нормы уже работают. Об этом рассказал в четверг, 29 мая, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как напомнил спикер Госдумы в своем Telegram-канале, посредникам запретили участвовать в приеме экзаменов у мигрантов на знание русского языка, ужесточили ответственность за организацию незаконной миграции и пособничество в этом.

Володин подчеркнул, что законы начали работать: в Екатеринбурге задержаны девять участников преступной группы, организовавших незаконное пребывание мигрантов в нашей стране. Среди них оказался и директор Центра по приему экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации у иностранцев и апатридов.

Если суд признает задержанных виновными, им грозит лишение свободы до 15 лет. В связи с этим политик процитировал одну из максим римского права: "Dura lex, sed lex" ("Закон суров, но это закон").

Ранее сообщалось, что задержан начальник управления по делам миграции главка Министерства внутренних дел России по Ростовской области Александр Мельников. Его подозревают в превышении должностных полномочий и в организация незаконной миграции.

Тем временем в Москве решили ввести дополнительные меры для контроля за мигрантами, чтобы повысить уровень безопасности в столице. Трудовые мигранты и ряд других категорий иностранцев теперь будут должны оформлять специальные удостоверения с электронным чипом и QR-кодом.