Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как рассказали в четверг, 29 мая, в пресс-службе президента России, Назарбаев находится в Москве. Подробности о встрече не приводятся.

Политиков связывает давнее знакомство и теплые отношения. Например, в декабре 2024 года Владимир Путин встречался с Назарбаевым в своей подмосковной резиденции.

Назарбаев, рассказывая в своих мемуарах о российском лидере, отмечал, что он "может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства".