Израиль согласился на 60-дневное перемирие с ХАМАС

Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа. Об этом рассказала в четверг, 29 мая, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Это заявление последовало за сообщениями информированных источников о том, что израильские власти и руководство движения ХАМАС договорились о прекращении огня на два месяца.

Левитт уточнила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал ХАМАС предложение по прекращению огня, которое было поддержано Израилем.

Однако подтвердить, что ХАМАС также принимает предложение о перемирии, чиновница не смогла, сообщает РИА Новости.

Днем ранее глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. После этого Нетаньяху заверил, что "мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС".

При этом в самом Израиле продолжаются уже ставшие традиционными еженедельные акции с требованием к правительству Нетаньяху прекратить огонь. В Тель-Авиве митингующие призвали вмешаться в ситуацию президента США Дональда Трампа.