На борющегося за жизнь Филиппа Киркорова свалилось новое несчастье

Филипп Киркоров уже больше недели находится в больнице. У поп-короля частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель артиста сообщил, что лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось. Киркоров проведет под наблюдением медиков еще не менее двух недель.

Пока врачи борются за жизнь Филиппа Бедросовича, певец теряет деньги. Одна из его компаний оказалась на грани закрытия. Фирмой, которая занималась продажей одежды в розничных магазинах, заинтересовалась налоговая. Проверка выявила несоответствия в документации. Данная компания уже больше пяти лет не приносит доходов, поэтому за последнее время нет ни достоверных финансовых данных, ни сведений об адресе регистрации. После проверки вынесено решение о закрытии фирмы.

Кроме того, появляются тревожные новости о творчестве Киркорова. Исполнитель хита "Единственная" отменил все ближайшие мероприятия: концерты, съемки и участие в различных шоу, пишет Telegram-канал "Звездач".