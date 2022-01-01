Путин отправил вдову Синдзо Абэ на балет в своем "Аурусе"

Российский лидер Владимир Путин тепло пообщался с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а затем предоставил ей свой автомобиль для поездки в Большой театр на балет.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент предложил Акиэ Абэ посетить премьерный показ обновленной версии балета "Конек-горбунок" в Большом театре. Чтобы дама успела к началу спектакля, Владимир Путин выделил ей свой "Аурус".

Акиэ Абэ на встрече с Владимиром Путиным отметила, что Россия для Японии является очень важным соседом: "Для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты".

Вдова экс-премьера Японии поблагодарила российского лидера за то, что он стремился к развитию двусторонних отношений и активно участвовал в диалоге с Синдзо Абэ, который "даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами, питал такую надежду".

Хотя встреча эта так и не состоялась — в июле 2022 года Синдзо Абэ умер от ран, полученных при покушении, — "он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс [диалога], который он стремился расширить", цитирует вдову японского политика ТАСС.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Синдзо Абэ как государственный деятель был последовательным и жестким, но "в то же время он был человек очень душевный, мягкий там, где это было возможно".