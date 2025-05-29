Молчавшая годами Волочкова впервые раскрыла, почему не расписалась со Вдовиным

Анастасия Волочкова в 2007 году устроила роскошную свадьбу. Избранником балерины стал адвокат Игорь Вдовин. На празднике гулял весь шоу-бизнес, а потом выяснилось, что артистка на самом деле замуж не вышла, церемония в загсе была постановкой.

Дочь Волочковой и Вдовина Ариадна повторила путь мамы. Об этом стало известно благодаря новой жене адвоката Елене Николаевой. Она призналась, что на самом деле Ариадна и ее жених Никита венчались в храме, а в загсе еще не были.

Это заставило бывшую приму Большого театра рассказать то, о чем она молчала 17 лет. Анастасия впервые призналась, почему она отказалась выходить замуж за Вдовина.

"Мы просто поставили свои автографы на пустых бланках. Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только моё имущество: мои квартиры, мои деньги и всё остальное. Но мне хотелось шоу, я хотела свадьбу - яркую, изысканную, вот такую: по-королевски! И она у меня была", — рассказала Волочкова в беседе с "МК".

Напомним, что Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин сыграли свадьбу в 2007 году. Торжество прошло с небывалым размахом. От адвоката балерина родила свою единственную дочь.