Василий Небензя выступил на заседании ООН вечером 29 мая. Он заявил, что Россия будет продолжать СВО, пока Киев провоцирует Москву ударами по гражданской инфраструктуре.

У новой американской администрации "открылись глаза относительно режима Зеленского". Однако он и его подельники хотят "любой ценой" обмануть и дезориентировать Трампа, чтобы вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, сказал Небензя.

Постпред РФ при ООН добавил, что сейчас выбор за Киевом: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя. Заканчивая свою речь, он подчеркнул, что Россия настроена на продолжение прямого переговорного процесса с Украиной.