Россия будет продолжать СВО, пока Киев провоцирует Москву ударами по гражданской инфраструктуре

Василий Небензя выступил на заседании ООН вечером 29 мая. Он заявил, что Россия будет продолжать СВО, пока Киев провоцирует Москву ударами по гражданской инфраструктуре.

У новой американской администрации "открылись глаза относительно режима Зеленского". Однако он и его подельники хотят "любой ценой" обмануть и дезориентировать Трампа, чтобы вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, сказал Небензя.

Постпред РФ при ООН добавил, что сейчас выбор за Киевом: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя. Заканчивая свою речь, он подчеркнул, что Россия настроена на продолжение прямого переговорного процесса с Украиной.