Дуда заявил, что украинский народ забыл про Волынскую резню

Анджей Дуда в эфире польского телевидения рассказал, что на Украине его обнимали и благодарили люди с бандеровскими повязками.

Дуда добавил, что украинцы не в курсе про геноцид поляков:



"Мы никогда не примем ваши законы, прославляющие преступников, ответственных за массовые убийства поляков, за геноцид, который был осуществлен против поляков. [...] Мы никогда не согласимся с тем, что Бандера объявлен героем", — сказал президент Польши.

После этого Мария Захарова заявила, что именно официальные польские власти сыграли масштабную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны. Они начали сносить памятники героям-антифашистам, что привело к смене ценностей.