Небензя: Россия настроена на продолжение переговоров с Киевом

Москва настроена на продолжение серьёзного прямого переговорного процесса с Украиной. Результатом должно стать решение, которое устранит первопричины конфликта и угрозы безопасности России. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине.

По его словам, главная задача европейских милитаристов - продлить конфликт насколько возможно и не допустить отстранения США от участия в нём. Сейчас Брюсселю это даётся непросто, поскольку у новой американской администрации "открылись глаза" в отношении истинного положения дел и первопричин кризиса.

Небензя подчеркнул - страны, заинтересованные в его затягивании, стремятся обмануть и дезориентировать американского президента. В то время, как он принимает решительные шаги к миру, европейцы любой ценой стараются вернуть Соединенные Штаты на антироссийские и русофобские позиции. Поэтому в ход идут любые провокации и ложь в отношении нашей страны, её действий и планов.