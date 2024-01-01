Расставшаяся с Тройником Пересильд нашла новую любовь

Весной стало известно, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Что стало причиной разрыва, неизвестно. Однако в близком окружении уверяют, что всему виной плотные рабочие графики актеров. Отметим, что и Пересильд и Тройник считаются весьма востребованными артистами.

Кстати, спектакль "Последнее Лето", в котором играют Пересильд и Тройник, отменять не планируют. Артисты продолжат вместе выходить на сцену.

А теперь появилась информация, будто актриса счастлива в новых отношениях. Как утверждает телеграм-канал "Только никому", Юлия Пересильд встречается с оператором Михаилом Милашиным. Ему 42 года, он известен по таким проектам, как "Елки-3", "Лед", "Сто лет тому вперед". В 2024 году Милашин стал лауреатом национальной кинопремии "Ника". Михаил получил награду в номинации "Лучшая операторская работа" за фильм "Праведник". Примечательно, что на церемонии тогда присутствовала и Юлия Пересильд.

В близком окружении говорят, что влюбленные совершенно счастливы и не скрывают своих чувств от общественности, однако в свет вместе не выходят, поэтому широкой публике об их романе и не было известно.