Взрывы прогремели возле бухты Десантная во Владивостоке

Чрезвычайное происшествие во Владивостоке. Рано утром в районе бухты Десантная прогремело два взрыва, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края со ссылкой на Антитеррористический комитет.

На место происшествия прибыли оперативные и экстренные службы. Район инцидента оцеплен, частично перекрыто движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая. В сообщении подчеркивается, что специалисты принимают меры по обеспечению безопасности в районе происшествия.

Из-за перекрытой дороги было ограничено движение общественного транспорта. По данным городских властей, повреждений и жертв в результате происшествия нет. В настоящее время угроза нейтрализована.