Красавица Паулина Андреева вышла в свет и сразила наповал

В марте Паулина Андреева официально объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. После развода Паулина с сыном Иваном съехали из дома режиссера. Точную причину развода ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.

Сама Паулина Андреева редкий гость светских мероприятий. Поэтому каждый ее выход в свет ценится поклонниками и журналистами на вес золота. Так, актриса появилась на мероприятии, приуроченном к запуску новой обувной линейки известного бренда. Паулина предстала перед камерами в коротком светлом костюме, состоящем из пиджака и платья. Короткие волосы актриса убрала за уши.

Андреева так и сияла на фоне актрис Юлии Снигирь и Елизаветы Базыкиной, также выбравших для мероприятия наряды светлых пастельных тонов. В Сети многочисленные комментаторы пришли в восторг от вида Паулины. По их мнению, на актрисе совершенно не отразился развод, она все так же молода и прекрасна.