МИД: Москва надеется на серьезное отношение Киева к переговорам в Стамбуле

Киеву предоставлена возможность мирного решения кризиса. В Москве надеются, что украинская сторона этим воспользуется и всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что заинтересованность России в скорейшем урегулировании конфликта на Украине подтвердил президент Владимир Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом. Что касается первого этапа переговоров, то, по словам Руденко, состоявшаяся в Стамбуле встреча позволила договориться о практических шагах по урегулированию.

Глава МИД России Сергей Лавров объявил в среду вечером, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Москва представит меморандум по будущему мирному договору, этот документ содержит все аспекты преодоления первопричин конфликта. Возглавит российскую делегацию, как и на первом раунде, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.