Свекровь пожалела Ивлееву: "Сын жесток не только к женам"

28 мая стало известно, что Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак устроили праздник по случаю свадьбы. Отметим, что ведущая снова пошла под венец еще в конце прошлого года. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью.

Однако саму свадьбу влюбленные решили сыграть лишь сейчас. Торжество прошло в Крыму и оказалось настолько скромным, что даже мать Филиппа Бегака Дарья Семенова на празднике не присутствовала. Оказалось, что родительница предпочитает лишний раз не вмешиваться в его дела.

"Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности", - заявила Семенова. При этом она всех избранниц сына назвала "замечательными" и дала понять, что с Анастасией Ивлеевой виделась - "гуляли на свадьбе", передает Starhit. Кроме того, мать уверена, что главной в жизни его сына является дочь Василиса.

Напомним, что девочку Филиппу Бегаку родила первая жена, художница Витатина Строкач. Кроме того, со второй женой Анастасией Абрютиной мужчина развелся незадолго до свадьбы с Ивлеевой.