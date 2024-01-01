Смолкин вспомнил о Заворотнюк: "Каждый день с ней был особенным"

29 мая прошел ровно год со дня смерти актрисы, ведущей, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. По такому печальному поводу журналисты связались с ее коллегами, чтобы они вспомнили, как им работалось с артисткой.

Например, актер Борис Смолкин сыграл роль дворецкого Константина в той же ленте "Моя прекрасная няня". Артист заявил aif.ru:

"Жаль. Просто жаль. Мне больше нечего сказать. Я не могу вспомнить ни одного случая, который мне особенно запомнился. Потому что каждый день с ней был особенным. И сама Анастасия была особенной, приятной, ровной, веселой. Совсем разной. Но она была жива. Это самое главное".

А вот Борис Каморзин, хоть и сыграл несколько эпизодических ролей в том же комедийном сериале, все же успел пообщаться с Анастасией Заворотнюк. Он рассказал:

"Ужасная трагедия. Тогда говорил и сейчас. Молодая, красивая, на взлете. Так случилось, что не справилась с болезнью. Работать с ней было одно удовольствие, да и общаться между съемками тоже. Милая, добрая, спокойная — вот такой она была. И самое главное, она не была звездным человеком, несмотря на славу, свалившуюся на нее".

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в 2024 году. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с опухолью головного мозга. Ей было 53 года.