Сотни мощных взрывов прогремели этой ночью в крупных городах Украины. Пожары вспыхнули на военных объектах неонацистов в Харькове. По предварительной информации, целью стала замаскированная стоянка с боевой техникой. Громко было и в Одесской области. Там полностью выгорел склад, где боевики хранили западное вооружение. После первого взрыва местные жители слышали повторную детонацию. Как неоднократно подчёркивали в Минобороны, удары по военным объектам Украины - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В Херсонской области тем временем наши операторы дронов уничтожили элитное подразделение противника.

Первая "Герань" подбросила ангар с националистами в Новофедоровке. Остальные пролетели над домами и обрушились на позиции противника в поселке Львово. Снесли элеватор и дом культуры. Гражданских там давно нет. Вот уже несколько месяцев, как в зданиях обосновался 505-й батальон морской пехоты ВСУ. После налета бандеровцы недосчитались примерно 30 человек. В основном, боевиков элитного подразделения ударных дронов. Их уничтожили вместе со складом беспилотников. А заодно и лодками для форсирования Днепра. Наши группировки на юге ясно дали понять – Херсонская область для бандеровцев больше не приморский курорт, а передовая.

Летнее наступление, которого так боялись в Киеве, началось. Но не вчера. А примерно три недели назад. Причем, буднично и без громких заявлений. Угадать, где российские войска нанесут главный удар, украинские генералы и советники из НАТО не могли. Базы, склады, места дислокации ВСУ горят одинаково. От Одессы до Харькова. Просто потому, что мощное давление идет сразу на всех направлениях.

В Харьковской и Сумской областях, кажется, что группировка "Север" подтянула к границам все артиллерийские подразделения. Полевые пушки, гаубицы, самоходные установки, системы залпового огня. Накат одновременный, мощный и синхронный.

Сегодня упреждающим ударом в полном составе ликвидирован отряд ВСУ, который направлялся к российской границе. Взорваны позиции бандеровцев в Юнаковке и Алексеевке. Эти укрепрайоны отвалятся со дня на день. И для понимания масштабов – общая полоса наступления достигла почти 30 километров.

В Донецкой республике освобожден и зачищен еще один поселок Редкодуб. Практически дожаты гарнизоны ВСУ в Часов Яре, Красноармейске и Дзержинске. В районе поселка Комар только в одном бою в результате внезапной атаки на пункт дислокации убиты более 60 националистов. Но куда ужасающе выглядят данные о пропавших без вести. По данным Красного креста, в этом списке уже более 400 тысяч боевиков. Хотя многие на Украине говорят, что реально эта цифра в два раза больше.