В затянутую дымом Читу прилетел самолет-зондировщик "Циклон"

Информация о борьбе с природными пожарами. 60 очагов возгораний удалось ликвидировать сотрудникам Авиалесоохраны за сутки в 20 регионах страны. Из-за аномальной жары сложная ситуация сложилась в Центральном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Бурятия - в дыму пожаров. Открытый огонь вплотную подступает к населённым пунктам, жителей приходится эвакуировать. Пожарные отстаивают каждый дом. Их группировка усиливается.

В Забайкальский край прибыли дополнительные силы из Хакасии и Тывы. Сюда перебрасывают десантников - для помощи на земле. А в небе летчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны ведут работу по искусственному вызыванию осадков. Только так можно спасти целый ряд полыхающих лесничеств.

Специалисты с помощью особого реагента - йодистого серебра - ускоряют процесс образования дождей. Такое "управление осадками" происходит на большой высоте - до шести тысяч метров. На земле эти искусственные дожди очень ждут. В затянутую дымом Читу самолет-зондировщик "Циклон" прилетел из Иркутской области.

Видимость на федеральной трассе "Чита - Иркутск" практически нулевая. Открытый огонь у посёлка Дарасун пришлось тушить всю ночь. Рядом со спасателями много добровольцев. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Рядом с озером Арахлей - огромный столб дыма.

Не лучше ситуация и в Хабаровском крае. Огонь угрожал посёлку Этыркэн. Но его удалось остановить. В том числе благодаря активной помощи местных жителей. Пожарные сейчас надеются на сознательность самых широких слоев населения. Жара, установившаяся на территории Центрального федерального округа, очень опасна. Один неверный шаг - от брошенной спички до костра - может привести к трагедии.

На данный момент особый противопожарный режим действует в семи областях Центрального федерального округа. Там ограничено посещение лесов. Чтобы не усугублять обстановку, достаточно просто соблюдать простые правила безопасности.