Рой пчел держит в страхе жителей Владивостока

Нашествие пчёл во Владивостоке. Сотни насекомых облепляют припаркованные машины прямо в центре города. Уже зафиксировали несколько подобных случаев. При этом пытаться прогнать незваных гостей специалисты не рекомендуют - лучше дождаться, когда они сами улетят. С чем связано такое поведение насекомых?

Оказывается, пчелы любят не только сладкое. Но, видимо, и как жители самого автомобильного города страны хотят машину премиум класса. И всем роем атаковали иномарку.

Полосатые насекомые оккупировали территорию одного из микрорайонов Владивостока и пугают местных жителей. Откуда в жилом районе взялось столько пчел — неизвестно. Но они атакуют здесь не только машины, но и людей. Поэтому у кого аллергия на укусы насекомых, здесь просто опасно находиться.

Жители первый раз сталкиваются с таким нашествием. Говорят, большие стаи ворон прилетали, но пчелы — ни разу. Этот же рой, или уже какой-то другой, жители видели и в других районах города, и даже у аэропорта.

Специалисты говорят, что сейчас у пчел происходит так называемое роение. То есть появляются новые матки. Старые покидают дом, и вместе с ними часть семейства. Во время перелета они могут устроить такой привал.

Обосноваться рой может на балконах, на деревьях и в траве. Пчеловоды советуют не махать руками рядом с насекомыми. Так шансов, что они укусят, гораздо меньше. Не нужно пытаться самим отогнать пчел. Лучше отойти подальше и дождаться, когда они улетят. Либо позвонить в службу спасения.