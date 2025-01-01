ВС России отбросили украинские войска за реку Жеребец. Российские военнослужащие за несколько суток зачистили все западные окраины Торского в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным Марочко, в результате российские военные контролируют пятикилометровую прибрежную зону. Также под контроль ВС России перешли территории в Харьковской области.

Как сообщил эксперт, благодаря активным действиям российским подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, практически весь населенный пункт перешел под контроль ВС России, передает РИА Новости.