Собянин заявил о росте объема операций по установке постоянных нейростимуляторов

В Москве установка постоянных нейростимуляторов стала частью плановой медпомощи. За последние шесть лет количество таких операций увеличилось в два с половиной раза.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, так врачи помогают людям справиться с хроническим болевым синдромом, который не поддаётся лечению. Например, при различных заболеваниях нервной системы и поражениях позвоночника. Нейростимуляторы имеют компактные размеры, устанавливаются в ходе малоинвазивной операции и управляются с пульта. При этом они абсолютно безопасны и не сказываются на образе жизни. Срок эксплуатации устройств - около семи лет.



