Названы четкие условия для разблокировки Youtube в России

YouTube может возобновить полноценную работу в Россию при выполнении четких требований. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, для разблокировки американский видеохостинг должен, прежде всего, разобраться со своим "заброшенным оборудованием". Кроме того, компании нужно оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей.

Среди других требований Немкин назвал необходимость открыть юридическое представительство в России и разблокировать аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров. Без этих шагов, подчеркнул депутат в интервью РИА Новости, говорить о снятии ограничений невозможно.

"Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай её законы: "приземлись", плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах", - заявил Антон Немкин, добавив, что эпоха вседозволенности IT-корпораций должна остаться в прошлом.