Российские войска нанесли мощный удар по авиабазе под Одессой

Авиабаза ВСУ в Одесской области стала целью удара ВС России. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар был мощный, с последовавшей детонацией.

Также, по данным подполья, массированному удару подверглись объекты ВСУ в Харьковской области. Здесь зафиксирована наибольшая активность, только по Чугуеву прилетало шесть раз. В результате сорвана ротация украинских подразделений.

По данным подполья, в Харькове зафиксировано три прилета. Однако один из них был серией, наблюдатели насчитали сразу восемь взрывов. Ударам подверглись также приграничные объекты в Измаиле Одесской области, Славянск и Покровск в ДНР.