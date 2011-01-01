Дочь растет копией Ани Лорак: народ ахнул

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) стала матерью в 2011 году. Дочь Софию она родила от мужа, турка Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году Ани Лорак оформила развод. Певица узнала об измене мужа. Новость стала достоянием общественности. Выяснилось, что мужчина увлекся другой женщиной, его сфотографировали с ней в обнимку в одном из заведений Киева.

В результате дочь осталась жить с артисткой. Скоро Софии исполнится 14 лет. По мнению фанатов, девочка растет копией матери. Так, свежая фотографий подростка вызвала бурные обсуждения в Сети. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ани Лорак опубликовала снимок, на котором запечатлена с единственной наследницей. Поклонники пришли в восторг.

"Как же вы похожи!!!", "Обалдеть… Будто ии сгенерировал фото молодой Ани Лорак в обнимку с ней нашего времени…", "Сонечка в детстве была копия папы, а сейчас ваша копия", "Как София стала похожа на маму. Красотки!", "Соня прям на Каролину в юности похожа", - высказались ошеломленные фанаты.

Напомним, что 13 марта певица сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку. Влюбленные официально оформили отношения еще в сентябре прошлого года в Испании. А 14 февраля Ани и Исаак устроили красивую церемонию на Мальдивах. Интересно, что ни на росписи ни на райских островах не было толпы гостей. Пара предпочла эти дни провести только с самыми близкими.