Маска загнали в угол в администрации США

Илон Маск признался, что загнан в угол. По словам миллиардера, он я не хотел бы высказываться против администрации Дональда Трампа. Но, в то же время, он не желает брать на себя ответственность за все, что эта администрация делает. Телеканал CBS News опубликовал фрагмент интервью, которое было записано до ухода Маска с государственной службы.

Предприниматель отметил, что во многом согласен с политикой команды Трампа. Но при этом у них бывают и разногласия. Маск упомянул, в частности, законопроект о сокращении государственных расходов, который президент США назвал "большим красивым законопроектом". Основатель Tesla считает, что законопроект может быть или большим, или красивым – но не тем и другим одновременно.

Пятница – последний рабочий Маска в Белом доме, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Ранее предприниматель написал в соцсети, что отведенное ему время в качестве особого служащего правительства подходит к концу - и выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь расти.