ФСБ задержала подозреваемых в поджогах декораций к 9 мая

ФСБ задержала подозреваемых в поджогах в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. Молодые люди по заданию украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 мая.

В ходе допросов задержанные заявили, что стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули их на суммы от 100 тысяч до миллиона рублей. После этого с ними связались якобы сотрудники спецслужб, угрожая уголовным преследованием за финансирование ВСУ, и заставили совершить поджоги.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.