Глава СКР провел оперативное совещание в Луганске

Резонансные преступления киевских боевиков против мирного населения республик Донбасса и приграничных районов Курской области - в центре внимания главы Следственного комитета.

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. Руководителю ведомства доложили о завершении расследования уголовных дел в отношении командиров запрещенного в России полка "Азов"*, которые были причастны к расстрелу жителей Мариуполя весной 22-го года, а также убийству людей в других населенных пунктах ДНР.

Продолжается работа по установлению и привлечению к ответственности иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России